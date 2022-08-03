Şehrin çehresini değiştirmek adına çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi, muhtelif mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik üst yapı çözümleri üretiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; kilit parke, asfalt, asfalt yama ve kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ulaşımın kolaylaşması ve daha güzel bir görünüme kavuşması için eskiyen ve bozulan kaldırımları yenileyen ekipler, bazı güzergahlarda orta refüj çalışması yaparken, ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt ve asfalt yama çalışmalarının tamamlanması için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler son olarak Sahilyolu Sokak'ta bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdi.