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Güncel
AA 07.03.2024 13:39

Beydağı'nın eteklerinde nevruz çiçekleri açtı

Malatya'daki Beydağı eteklerinde nevruz çiçekleri açtı.

Beydağı'nın eteklerinde nevruz çiçekleri açtı

Yeşilyurt ilçesindeki Konak Mahallesi'nde, Beydağı eteklerinde doğaseverler ve doğa gözlemcileri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla nevruz çiçeğini fotoğrafladı.

Nevruzu fotoğraflayan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hüseyin Nebi Sağman, baharın insan ruhuna bir diriliş coşkusu verdiğini ifade ederek, buna herkesin şahit olması gerektiğini söyledi.

Sağman, doğanın kendini her bahar yenilemesi gibi insanın da bu güzelliklere şahit olunca bedenen ve ruhen yenilendiğini dile getirdi.

Sağman, beyaz, sarı ve mor renklerdeki nevruz çiçeklerinin bu bölgede görülebildiğini belirtti.

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