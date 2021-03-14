Beşiktaş Bebek’te, kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı üzerine polis bir otele baskın yaptı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı baskında, otel yaklaşık 80 kişinin kaçak bir şekilde parti yaptığını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığını tespit etti.

Oteldeki 80 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam toplamda 254 bin 400 TL para cezası kesilirken, otel sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.

Gazetecilere saldıran ve küfürler eden bir şahıs ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.