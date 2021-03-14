Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 6-12 Mart arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 7 bin 383 işletme ve iş yeri, 1201 toplu ulaşım aracı kontrol edildi.

Denetimlerde 5 bin 116 personel görev yaptı.

Ekipler, tedbirlere uymayan 100 iş yeri ve işletmeye uyarı cezasında bulunurken, 42 iş yeri ve işletmeye de 102 bin 914 lira ceza uyguladı. 5 araç da faaliyetten men edildi.