Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri ve Treeking Topluluğu ile Huğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HUDASK) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler 1410 rakımlı zirveye sahip Yaylacık Dikenli Tepe'nin zirvesinde buluştu.

Huğlu Mahallesi'nde yerleşim merkezinde başlayan yürüyüşte doğaseverler, tepenin zirvesine geldiğinde Türk bayrağı dikti. Bir sürelik dinlenme ve molanın ardından yürüyüş başlangıç noktasına dönüş yolculuğu ile tamamlandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri etkinliğin bu yıl koronavirüs salgı dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde daha az bir katılımla düzenlendiğini belirtti.