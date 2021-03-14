Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 34-39'uncu kilometrelerinde her iki istikamette bakım-onarım, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5'inci kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4'üncü kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57'inci kilometrelerinde yol yapım, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım, Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu mevkilerde nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 24-25'inci kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şerite yönlendiriliyor.

Isparta-Burdur yolunun 4-11'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.