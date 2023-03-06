Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Benzin istasyonun yanında alev alan araç paniğe neden oldu
Mardin’de, Nusaybin-Cizre karayolunda bulunan benzin istasyonundan yakıt alan araç alev alınca panik oluşturdu.
Öğlen saatlerinde Nusaybin-Cizre karayolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, muayene istasyonu yanında bulunan akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Benzin istasyonuna çok yakın bir konumda alev alan araç, korku dolu anlar yaşattı.Çevrede bulunan vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Araca müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken benzin istasyonunun yanında alev alan araç korku dolu anlar yaşattı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Haberler
- 15:16
- 15:12
- 15:01
- 15:01
- 14:59
Sıradaki Haber
Trabzon’da buzdolabı yangına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz