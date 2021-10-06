Belçika'nın "bal kabağı kasabası"ndaki dev kabak, battaniye altında dünya rekorunu bekliyor.

Kasterlee kasabası, Avrupa çapında yarışlara katılan tonluk bal kabakları ile tanınıyor.

Orada yetiştirilen bal kabakları, her sene ekim ayındaki şampiyonalarda rekor kırmak için görücüye çıkıyor.

Liman kenti Anvers'e bağlı, Hollanda sınırındaki Kasterlee, ülkenin "bal kabağı kasabası" olarak anılıyor.

Büyüklüğünün sırrı: Sıcaklık

Dünya rekoru kırması beklenen kabağın sahibi, büyümesinin sırrının sıcaklık olduğunu söyledi.

Bu nedenle bal kabağını yetiştirirken üstünü battaniyelerle örttüğünü, üstünden ve yanlarından ısıtıcılarla geceleri sıcak kalmasını sağladığını ifade etti.