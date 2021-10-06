Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika'da 1040 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirildi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Belçika'nın Anvers kentinde her yıl ekim ayında tonlarca bal kabağı görücüye çıkıyor. 1040 kilogramlık ağırlığı ile dikkat çeken bir bal kabağı ise dünya rekoru kırmayı bekliyor.
Belçika'nın "bal kabağı kasabası"ndaki dev kabak, battaniye altında dünya rekorunu bekliyor.
Kasterlee kasabası, Avrupa çapında yarışlara katılan tonluk bal kabakları ile tanınıyor.
Orada yetiştirilen bal kabakları, her sene ekim ayındaki şampiyonalarda rekor kırmak için görücüye çıkıyor.
Liman kenti Anvers'e bağlı, Hollanda sınırındaki Kasterlee, ülkenin "bal kabağı kasabası" olarak anılıyor.
Büyüklüğünün sırrı: Sıcaklık
Dünya rekoru kırması beklenen kabağın sahibi, büyümesinin sırrının sıcaklık olduğunu söyledi.
Bu nedenle bal kabağını yetiştirirken üstünü battaniyelerle örttüğünü, üstünden ve yanlarından ısıtıcılarla geceleri sıcak kalmasını sağladığını ifade etti.
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