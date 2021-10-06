"12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu 4 değerli anma pulu, ilk gün zarfı ile tek değerli blok şeklinde hazırlanan anma pulu kullanıma sunuldu.

Pula ait 18,5 lira bedelli ilk gün zarfı ile 4 lira bedelli seri numaralı blok pul "www.filateli.gov.tr" internet adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

Aynı tarihte "Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İstanbul" ve "Atatürk Havalimanı C Terminali Geçici PTT İşyeri Yeşilköy/İstanbul" adreslerinde "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası 06.10.2021 İstanbul" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.