Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT'den "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu anma pulu
PTT AŞ, "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu.
"12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu 4 değerli anma pulu, ilk gün zarfı ile tek değerli blok şeklinde hazırlanan anma pulu kullanıma sunuldu.
Pula ait 18,5 lira bedelli ilk gün zarfı ile 4 lira bedelli seri numaralı blok pul "www.filateli.gov.tr" internet adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.
Aynı tarihte "Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İstanbul" ve "Atatürk Havalimanı C Terminali Geçici PTT İşyeri Yeşilköy/İstanbul" adreslerinde "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası 06.10.2021 İstanbul" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
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