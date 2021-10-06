Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da ticareti yasak olan 45 papağan korumaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Güngören'de yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen farklı türlerde 45 papağan koruma altına alındı. 25 papağan yumurtasına da el konuldu.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde koruma altında olan papağanların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Aramalarda, 43'ü yetişkin 2'si yavru 45 papağan ve 25 papağan yumurtası bulundu.
Ele geçirilen papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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