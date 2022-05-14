28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan ön başvuruların ardından yazılı sınav duyurusu yayınlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Sınav ise 17 Temmuz'da gerçekleşecek.

Bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.