Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2022 yılının dini günleri belli oldu. Ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
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