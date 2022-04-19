Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 933 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 932,2 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 1.529 lira, Cumhuriyet altını 6.247 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,1 artışla 933 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.529 lira, Cumhuriyet altını da 6.247 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.979,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devam eden endişelerle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Bugün, Bahar Toplantıları kapsamında Uluslarası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın bir araya gelmesinin beklendiğini aktaran analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, IMF ve Dünya Bankası başkanlarının da katılımıyla gıda güvensizliğine yönelik toplantıda gerçekleştireceği konuşmanın önemine vurgu yaptı.

Analistler, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılara yanıt olarak 170 milyar dolar büyüklüğünde 15 aylık yeni bir finansman paketini görüşeceklerini belirttiğini anımsatarak, bunun yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getiren analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.