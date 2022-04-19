Sıfır vaka ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerin ardından şimdi de günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü. Veriler olumlu seyredince, maske kullanımıyla ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Gözler, yarın toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle "en önemli toplantılarından birini" yapacak. Sahadaki veriler değerlendirilecek, tedbirlerin hafifletilmesi gündeme gelecek.

En son geçen yıl temmuz ayında günlük vaka sayısı 5 binin altına düşmüştü. 10 ayın ardından yine o verilere dönüldü. Bir günde 4 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Peki, günlük vaka sayısındaki bu düşüş, normal hayata geçişi sağlayacak mı?

Bakan Koca toplantı için yarını işaret etti: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;

Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.

[Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan.]

"Kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili rahatlamalar söz konusu olabilir"

Gözlerin yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrilmesinin ardından, konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kapalı alanlarda maske takma ile ilgili birtakım rahatlamalar olabileceğini belirtti.

İlhan, "Muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.

Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. HES kodu uygulaması vyea diğer kısıtlamalar bir hayli kalkmış durumda, okullar ile ilgili belki bir düzenleme söz konusu olabilir. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi, nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı"

Koronavirüs salgınına ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, “Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var.” dedi.

-Koronavirüs döngüsel bir solunum yolu hastalığı halini mi alıyor?

-Salgında sona mı gelindi?



Koronavirüs salgınına ilişkin son tabloyu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/HIYBQUss3N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2022

Özlü de, Avrupa ülkelerinde hayatın normale döndüğünü belirterek şunları kaydetti;

Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekanlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular.

"Kapalı ortamda birlikte yeme içmeden kaçınmalıyız"

Kapalı ortamlarda aile içi toplanmaların halen güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü;

Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunu söylemekte yarar var. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var. 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar ya da yaşlı olmasa bile bağışıklığı baskılanmış bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar var. Bunları korumamız lazım.

Çünkü bunlarda hala ağır seyredebiliyor ve ölümcül olabiliyor. O bakımdan bu kişilerin kendilerini olabildiğince bulaşmanın olabileceği kalabalık diğer insanlarla bir arada olacakları kapalı ortamlardan uzak tutmalarını, maskelerini kullanmalarını bizim de bu kişilerle karşılaşacağımızı biliyorsak çevremizde, yakınlarımızda varsa onlarla karşılaşmadan önce maskemizi takıyor olmamız ve kapalı ortamda birlikte yeme içmeden kaçınmamız onları korumak açısından önemli.