Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram nedeniyle yayınladığı görüntülü mesajında, yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Erbaş, bayram namazının kılınamaması nedeniyle mesajında, vatandaşların minarelerden okunacak tekbirlere eşlik etmelerini, Diyanet TV’nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6’dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinlemelerini istedi.

Bayram namazı vaktinde;



Minarelerden okunacak tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım.



Diyanet TV’nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6’dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim.pic.twitter.com/GvYHDoM6ed — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 23, 2020

Bayram namazı camilerde kılınamayacak

"Gelişiyle kalplerimize huzur, hayatımıza bereket ve nice güzellik katan mübarek Ramazan ayının son günündeyiz. Rahmet mevsimiyle vedalaşmanın hüznünü yaşıyoruz" diyen Prof. Dr. Erbaş, bayram namazı ile ilgili "İnşallah yarın Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz. Elbette bayramlar müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlardır. Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki, camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam’a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir.” dedi.

Bayram namazı evde kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, isteyenin evinde bayram namazı ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini açıkladı.

Erbaş”Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim.” dedi.