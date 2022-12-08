Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayındır'da uyuşturucu çıkan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
Bayındır ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde 6 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir otomobili durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramada otomobilde 6 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki S.U, E.E. ve E.G. gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir
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