Bayındır'da deve güreşi şenliği yapıldı

Mahalledeki alanda yapılan etkinlikte 160 deve mücadele etti. Yaklaşık 3 bin kişi, güreşleri ilgiyle izledi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, havanın da güzel olmasıyla çeşitli kentlerde katılım olduğunu belirtti.

Geçmişten gelen deve güreşi geleneğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini kaydeden Demirezen, "Deve sahiplerine ve izlemeye gelenlere teşekkür ediyorum. Yeni yılın da ilk deve güreşlerini Furunlu ve Elifli mahallelerinin ortaklığında 14 Ocak'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Bayındır Yeşilova Deveciler Derneği Başkanı Sabri Kuş ise ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinden gelen Şükrü Eser de uzun yıllardır deve güreşine merakı olduğunu ifade ederek, çeşitli bölgelerde yapılan deve güreşlerine katıldığını, buradaki etkinliğe de 3 deveyle katıldığını söyledi.

Etkinliği Kaymakam Emin Kaymak da izledi.

Güreşlerin sonunda kazanan develerin sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller verildi.