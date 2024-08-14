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Güncel
İHA 14.08.2024 14:40

Bayburt’ta yaz Kur’an kursları arası futbol turnuvasının finali yapıldı

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonu ile yaz Kur’an kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası, final maçı ile sona erdi.

Bayburt’ta yaz Kur’an kursları arası futbol turnuvasının finali yapıldı

Final karşılaşmalarında gençler kategorisinde Hazreti Ömer Camii Yaz Kur’an Kursu birinci, Efendi Bayram Camii Yaz Kur’an Kursu ikinci, Esentepe Camii Yaz Kur’an Kursu üçüncü olurken; yıldızlar kategorisinde Hazreti Ebubekir Camii Yaz Kur’an Kursu birinci, Efendi Bayram Camii Yaz Kur’an Kursu ikinci, Ulu Cami Yaz Kur’an Kursu üçüncü oldu.

Karşılaşmanın ardından öğrencilere kupa ve madalyaları verildi. Kur'an eğitiminin yanı sıra sosyal etkinliklerle yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler, galibiyet sevincini arkadaşlarına sarılarak kutladılar. 

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