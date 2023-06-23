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Güncel
AA 23.06.2023 14:26

Bayburt'ta kurban kesim yerleri belirlendi

Bayburt'ta 9 yerde kurban kesimi yapılabilecek.

Bayburt'ta kurban kesim yerleri belirlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaleardı Mahallesi'ndeki mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokak'taki boş arazi, Kayış Kıran mevkisindeki Köroğlu Çiftliği, Salih Altun'a ait mandıra, Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Hakan Keser'e ait hayvan çiftliği, Yaşar Küçük'e ait mandıra ile Can-Bayrak Çiftliği ve Zahit Mahallesi'nde Hanefi Sansu'ya ait mandırada kurban kesimi gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için "Hayvan Yakalama Timi" de bayram süresince görev yapacak.

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