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Güncel
İHA 09.11.2023 12:46

Bayburt’ta ata sporu cirit konuşuldu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, cirit sporunu devam ettiren kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

Bayburt’ta ata sporu cirit konuşuldu

Bayburt’ta dokuz kulübün spor faaliyetlerine ilişkin gerekli desteklerin verileceğini belirten Vali Eldivan, tüm sporculara başarılar diledi.

Toplantıya; Atlı Spor Kulüpleri Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Oktay Deligöz, Kop Atlı Spor Kulübü Başkanı Erkan Tokay, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü Başkanı Murat Çınar, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, Şingah Atlı Spor Kulübü Başkanı Hacı Bayram Yılmaz, Selçuklu Atlı Spor Kulübü Başkanı İsmet Özer, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü Başkanı Cafer Yurtsever ve İpek Yolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Ramazan Aytemur katıldı. Toplantıda Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüplerinin durumu ve ata sporu cirit konuşuldu. 

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