Parçalı Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.06.2023 09:15

Bayburt'ta askeri kışla inşaatında 1. etap çalışmaları tamamlandı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Arpalı beldesinde inşa edilen askeri kışlanın inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Vali Epcim, askeri kışla inşaatında 1. etap çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bayburt'ta askeri kışla inşaatında 1. etap çalışmaları tamamlandı
[Fotograf: İHA]

Epcim, askeri kışlanın buraya taşınması ve hatta bir Tugay konuşlanması düşünüldüğünü belirterek, bu yatırımın istihdam sağlayacağını ifade etti.

Vali Epcim, birinci etapta 550 milyonluk yatırımın tamamlandığını memnuniyetle gözlemlediklerini söyledi.

Projenin gerçekleştirilirken birçok çalışmanın yapıldığını belirten Vali Epcim, komando taburu inşaatı, karargâh binası, kafeteryalar ve koordinasyon binası gibi önemli çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Epcim, projenin önemli olduğunu ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Bingöl'de kadınlar atölyelerde ürettikleri ürünleri sergide satışa sundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Almanya'da polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı
12:03
Almanya'da hükümetten memnuniyet oranında rekor düşüş
12:01
Afganistan'da yılbaşından bu yana 4'üncü çocuk felci vakası tespit edildi
11:40
AB'den Rusya'ya "Ukraynalı çocukları iade etmesi" çağrısı
11:30
TBMM'ye ziyaretçi yasağı
11:32
Deprem bölgesinden 67 bin öğrenci 71 ilde LGS'ye girecek
Siirt'te yapılan hastane deprem izolatörleriyle donatılacak
Siirt'te yapılan hastane deprem izolatörleriyle donatılacak
FOTO FOKUS
GPS'i takip eden araç denize düştü
GPS'i takip eden araç denize düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ