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Güncel
AA 25.06.2024 15:29

Bayburt'ta 10 gün sürecek atlı cirit müsabakaları başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun düzenlediği Bayburt Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Bayburt'ta 10 gün sürecek atlı cirit müsabakaları başladı

Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ile 21 Şubat Atlı Spor Kulübü karşılaştı.

Bayburt halkının ilgi gösterdiği müsabakayı Can Bayburt Atlı Spor Kulübü kazandı.

Müsabakayı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Bahri Önal da izledi.

Bayburt Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü'nün katıldığı birincilik, 4 Temmuz'da sona erecek.

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