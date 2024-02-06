Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.02.2024 19:51

Bayburt Üniversitesi'nde görevde yükselen akademisyenler cübbe giydi

Bayburt Üniversitesi'nde yeni kadrolara atanan akademisyenler için cübbe giyme töreni düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi'nde görevde yükselen akademisyenler cübbe giydi

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, törende, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına atanan Prof. Dr. Mustafa Albayrak, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalına atanan Prof. Dr. Yusuf Şen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne atanan Prof. Dr. Engin Şahin ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programına atanan Doç. Dr. Yunus Kaya'nın cübbelerini giydirdi.

Görevlerinde yükselen akademisyenleri tebrik eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Bayburt Üniversitesi kurumsal ailesi olarak bizler de her bir akademisyenimiz, öğrencimiz ve ailemizin diğer üyeleri hakkında kariyer hayalleri kuruyoruz. Siz değerli akademisyenleri, kendini gerçekleştirme idealinin hedeflenen noktasında gördüğümüz için sizler kadar gururluyuz. Ailemizin tüm üyeleriyle, kariyer hayallerini, hedeflerini ve yürüyüşlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı yoldaki zorlukları birlikte aşacağımız gibi mutluluğu da birlikte yaşayacağız."

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Elazığ ve Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılında anma etkinlikleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:06
Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı
19:20
Katil balinalar sürüklenen buzda sıkışıp kaldı
19:07
Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı
19:20
Acı anların en yakın tanıkları: Foto muhabirleri o anları anlattı...
19:00
BM: Irak'ın daha geniş bir çatışmanın içine çekilmesi engellenmeli
19:36
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor
Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor
FOTO FOKUS
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ