Bayburt Üniversitesi'nde görevde yükselen akademisyenler cübbe giydi

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, törende, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına atanan Prof. Dr. Mustafa Albayrak, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalına atanan Prof. Dr. Yusuf Şen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne atanan Prof. Dr. Engin Şahin ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programına atanan Doç. Dr. Yunus Kaya'nın cübbelerini giydirdi.

Görevlerinde yükselen akademisyenleri tebrik eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Bayburt Üniversitesi kurumsal ailesi olarak bizler de her bir akademisyenimiz, öğrencimiz ve ailemizin diğer üyeleri hakkında kariyer hayalleri kuruyoruz. Siz değerli akademisyenleri, kendini gerçekleştirme idealinin hedeflenen noktasında gördüğümüz için sizler kadar gururluyuz. Ailemizin tüm üyeleriyle, kariyer hayallerini, hedeflerini ve yürüyüşlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı yoldaki zorlukları birlikte aşacağımız gibi mutluluğu da birlikte yaşayacağız."

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.