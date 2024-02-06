Elazığ ve Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılında anma etkinlikleri

Elazığ'da AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen anma programında, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte ve diğer deprem bölgelerinde yürütülen yardım faaliyetlerine ilişkin sinevizyon gösterimi sunuldu.

Vali Ömer Toraman, programda yaptığı konuşmada, 2020 Sivrice merkezli depremin ardından riskli yapı stoku büyük oranda yenilenen Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkıma yol açmadığını ancak çok sayıda binanın ağır hasar aldığını belirtti.

Elazığ'da yıkım olmadığının anlaşılmasının ardından kentin bütün imkanlarını başta Malatya olmak üzere depremden etkilenen diğer iller için seferber ettiklerini bildiren Toraman, ayrıca diğer illerden kente gelen yaklaşık 50 bin depremzedenin barınma ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Toraman, şöyle konuştu:

"Elazığ deprem anında büyük bir yıkıma uğramadı ancak ciddi manada ağır hasar aldı. İl genelinde 11 bine yakın binanın ağır hasarlı olduğu rapor edildi. Bunların yüzde 90'ı yığma bina, yaklaşık yüzde 10'u betonarme teknikle yapılmış eski binalar. Bu da bize şunu gösteriyor, depreme karşı dirençli yapı stoku oluşturmadığımız müddetçe depremlerde bu yapıların yıkımıyla ya da ağır hasar almasıyla karşılaşmaya devam edeceğiz. Elazığ 2020 depreminden sonra yaklaşık 19 bin, 2023 depreminden sonra 11 bin riskli yapıyı bertaraf etti."

Kentteki iyileştirme faaliyetleri kapsamında ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının 1 yıllık süre içerisinde yüzde 90 oranında tamamlandığını anlatan Toraman, yapımı tamamlanan konutlardan 2 bin 555'inin 9 Şubat'ta kura yoluyla hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

Toraman, şöyle devam etti:

"Bu süreçte görev alan bütün mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz. Süreçlerin kolaylaştırılmasında, hızlandırılmasında sayın bakanlarımız sürekli sahada oldular. Pek çok kez Elazığ da dahil olmak üzere deprem vilayetlerini ziyaret ettiler, onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk temel atma törenine katılmak üzere ilimize gelmişti, onun da yakın takibiyle ve talimatları doğrultusunda diğer illerde olduğu gibi Elazığ'da da iyileştirme faaliyetleri hızlı bir şekilde yürütüldü. Yaralarımızı saracağız, maddi kayıpları telafi ettik ama giden canları geri getirmek mümkün değil. 50 binin üzerinde can kaybımız var. Onlara bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Diyarbakır'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi

Diyarbakır'da da anma etkinlikleri kapsamında Valilik ve İl Müftülüğünce, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlit okundu, dualar edildi.

Türk Kızılayı Sur Şubesince, etkinliğe katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Yıkılan binaların enkazlarına karanfil bırakıldı

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ve merkez Kayapınar ilçesinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı enkazı önüne gelenler, saat 04.17'de enkaz alanlarına yakılan mumları ve karanfilleri bıraktı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Galeria Sitesi enkazı önünde yaptığı açıklamada, geçen yıl bu saatlerde binlerce vatandaşın Türkiye'nin 11 ilinde yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bizler burada dayanışma içerisinde olacağız. Hep beraber dayanışmayla mücadele edeceğiz." dedi.

Anma programına, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Diyarbakır'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda depremin birinci yılında okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Uygulaması Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İldeki 1760 okulda yapılan tatbikata, 467 bin 725 öğrenci, 24 bin 865 öğretmen ve okullardaki görevliler katıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Muazzez Beran Ortaokulu'nda yapılan tatbikat, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi üyesi öğretmenler koordinasyonunda yapıldı.

Okulda çalan sirenle çök kapan yapan öğrenciler, senaryo gereği depremin durmasıyla birlikte tahliye edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut, afet sonrası deprem farkındalığını artırmak için tüm okullarda tatbikat yapacaklarını belirterek, "Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak, çocuklarımızın kendilerini koruyabilmelerini sağlamak amacıyla bu tatbikatları düzenli olarak tüm okullarımızda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman da tatbikat hakkında yetkililerden bilgi aldı.