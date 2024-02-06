Asrın felaketi için Şırnak’ta mevlit programı düzenlendi

Asrın felaketinde 11 ilde meydana gelen depremin 1’inci yıl dönümünde Şırnak Geylani Camiinde sabah namazının ardından mevlit programı düzenlendi.



Programa Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programın ardından açıklamada bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay:



“Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.