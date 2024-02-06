Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.02.2024 19:03

Asrın felaketi için Şırnak’ta mevlit programı düzenlendi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen asrın felaketinin 1’inci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Şırnak’ta mevlit programı düzenlendi.

Asrın felaketi için Şırnak’ta mevlit programı düzenlendi

Asrın felaketinde 11 ilde meydana gelen depremin 1’inci yıl dönümünde Şırnak Geylani Camiinde sabah namazının ardından mevlit programı düzenlendi.

Programa Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programın ardından açıklamada bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay:

“Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Batman'da kardan kapalı olan 130 yolun 60'ı açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:01
Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı
19:20
Katil balinalar sürüklenen buzda sıkışıp kaldı
19:07
Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı
19:20
Acı anların en yakın tanıkları: Foto muhabirleri o anları anlattı...
19:00
BM: Irak'ın daha geniş bir çatışmanın içine çekilmesi engellenmeli
19:36
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor
Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor
FOTO FOKUS
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ