Bayburt Belediyesince Ramazan ayında Osmanlı şerbeti ikramı geleneği sürdürülüyor.

Teravih namazından çıkan vatandaşlara şerbet ikram edildi.

Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden biri olan Ramazan şerbeti dağıtımı, Bayburt Belediyesi tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Geleneksel kıyafetleriyle Bayburt sokaklarına inen Osmanlı şerbetçisi iftarın ardından vatandaşları ramazan şerbeti ikramıyla serinletiyor. Şerbet ikramı özellikle teravih namazı sonrası yoğun ilgi görüyor.

“Osmanlı geleneği yaşatılıyor”

Osmanlı'da çok meşhur olan ve padişaha altın tombaklarda sunulan elma, erik, demirhindi, narçiçeği, taze zencefil, kabuk tarçın, kakule, karanfil ve kuşburnundan oluşan Ramazan şerbetinin, içeni dinç tuttuğunu ve susuzluk hissini azaltarak, orucun kolay tutulmasını sağladığı biliniyor.

Osmanlı döneminin vazgeçilmelerinden olan seyyar şerbetçiler tarafından sırtlarına aldıkları güğümlerle bellerine doladıkları bardaklara dökülerek satılan ramazan şerbeti Bayburt Belediyesi’nin organizasyonuyla Bayburtlularla buluştu.