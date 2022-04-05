Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde, misina ağ kullanarak avlandığı tespit edilen 2 kişiye 1856 lira ceza kesildi.

Adana'nın Karataş ilçesindeki denetimlerde, ışık kaynağı kullanarak avlandığı belirlenen balıkçıya 1114 lira ceza verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarındaki kontrollerde de gün batımından doğumuna kadar su altı tüfeğiyle avlandığı tespit edilen 2 kişiye 2 bin 226 lira ceza uygulandı.