Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ekiplerince şüpheli Y.K'nin bulunduğu araç durduruldu.
Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Mardin Uyuşturucu
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