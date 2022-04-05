Ülkede güven ortamının tesis edilmesi, terör, hırsızlık ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla gece gündüz demeden görev yapan polisler, çevre, doğa ve hayvanları korumak için de çaba sarf ediyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, daha güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlamaya çalıştığı sahipsiz hayvanlar için her gün farklı noktalara yem bırakıyor.

Hayvanların daha sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve saldırganlıklarını önlemek amacıyla da esnaftan topladıkları et ve sakatatı pişiren ekipler, bu etleri poşetlere doldurarak sahipsiz köpeklerin olduğu noktalara bırakıyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Emre Yılmaz, sahipsiz hayvanlar ve doğa için gece gündüz demeden mesai yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, hayvanların sağlıklı beklenmeleri sağlamak ve saldırganlıklarını önlemek amacıyla esnaftan topladıkları et ve sakatatları pişirerek sahipsiz köpeklerin olduğu noktalar bıraktıklarını belirten Yılmaz, "Polis olarak toplum kadar doğa ve hayvanların da devamı ve sağlığı için 7/24 sahadayız. Herkesin sokak hayvanlarına ve doğaya karşı duyarlı davranmalarını istiyoruz. Bu konuda üzerine düşeni yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.