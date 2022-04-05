İstanbul’da 8 ilçede su kesintisi…5 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 5 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
|
İlçe
|
:
|
Adalar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Heybeliada Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Enerji Kesintisi
|
Açıklama
|
:
|
Ayedaş Kaynaklı Planlı Kesinti Sebebiyle Saat 15:30 Kadar Sisteme Giriş Yapıldı.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 09:54
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Ataşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Küçükbakkalköy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 10:31
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Ataşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yenişehir Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 12:39
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Başakşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|
Açıklama
|
:
|
Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 07:21
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Fatih
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 12:58
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
K.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|
Açıklama
|
:
|
Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 07:21
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Kağıthane
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Çeliktepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 09:35
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Maltepe
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Zümrütevler Mah,Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 12:34
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Pendik
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Göçbeyli Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
05.04.2022 13:15
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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