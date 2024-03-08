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Güncel
AA 08.03.2024 10:17

Batman'da yapımına başlanacak çevre yolunun tanıtımı yapıldı

Batman'da yapımına başlanacak, 40 metre genişliğinde ve 22 bin 580 metre uzunluğundaki Kuzey ve Güney Çevre Yolu'nun tanıtımı yapıldı.

Batman'da yapımına başlanacak çevre yolunun tanıtımı yapıldı
[Fotograf: AA]

Eski havalimanı kavşağında gerçekleştirilen ve ilk kazmanın vurulduğu programda konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, projenin bitmesiyle trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Canalp, "Bu 40 metrelik yol Batman'ı tamamen çepeçevre saracak. Yani şehri bir çember gibi kuşatacak. Üç şerit geliş, üç şerit gidiş şeklinde olacak. Dolayısıyla da şehrin tüm trafik yükünü alacak. Ama sadece bundan ibaret olmayacak. Bunun dışında ikinci bir çemberimiz daha var; bu ikinci çember de Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapacağı duble yol." dedi.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

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