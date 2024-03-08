Duman 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.03.2024 10:14

Trabzon'da polisler kan bağışında bulundu

Trabzon'da emniyet personeli, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Trabzon'da polisler kan bağışında bulundu
[TRT Haber (Arşiv)]

Kent merkezi ve ilçelerde görevli 261 polis, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle "Candan Bağlıyız" sloganı altında başlatılan kampanyaya destek olduklarını söyledi.

Kampanyaya destek veren personele teşekkür eden Esertürk, "Kan bağışına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledik, hedefimiz 261'di ve sayıyı da tamamladık." dedi.

Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Dila Baran da kan bağışının önemine dikkati çekerek, ramazan öncesi azalan kan stoğuna bağışta bulunan Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Bayburt seçim sonuçları açıklandı! 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
11:47
CENTCOM: Orta Doğu, son 50 yılın en istikrarsız güvenlik meseleleriyle karşı karşıya
11:46
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı ülkelerindeki İslam karşıtı eğilimleri eleştirdi
11:45
Şubatta en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
11:51
KOSGEB, bu yıl 8 binden fazla kadının işletme kurmasını destekleyecek
11:32
Taksi şoförünü öldüren Oğur Erge'ye ağırlaştırılmış müebbet
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 109 yıl sonra aynı rotada
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 109 yıl sonra aynı rotada
FOTO FOKUS
Filistin'de kadın gazeteci olmak: Her an öldürülebilirim
Filistin'de kadın gazeteci olmak: Her an öldürülebilirim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ