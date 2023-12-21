Batman'da üniversite öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü ve merkez kampüste kurulan stantlarda, öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

Öğrenciler adına açıklama yapan Abdussamet Gökçe, Gazze'de soykırım uygulandığını belirtti.

Filistinlilere bir nebze de olsa destek vermek amacıyla kermes düzenlediklerini dile getiren Gökçe, "Bedenen kardeşlerimizin yanında olamazsak bile manevi olarak onların yanında olduğumuzu haykırıyoruz." dedi.

Kermese ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gökçe, herkese Gazze için ellerinden gelen desteği sunmaları çağrısı yaptı.