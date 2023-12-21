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Güncel
AA 21.12.2023 16:54

Diyarbakır'da çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince açılan sentetik buz pateni pistinde çocuklara ücretsiz eğitim veriliyor.

Diyarbakır'da çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Mahabad Bulvarı Park 75'te bulunan sentetik buz pateni pistinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen 470 çocuk 8 eğitmen eşliğinde buz patenti eğitimi alıyor.

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Onat, yaptığı açıklamada, sentetik buz pistinde çocukların ve gençlerin eğitmenler eşliğinde keyifli zaman geçirdiğini söyleyerek, bu faaliyetin ücretsiz verildiğini söyledi.

Onat, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız gelsin, bütün aletleri, eşofmanlar, patenler ücretsiz verilecek. Her grup için 1 saat eğitim veriyoruz. Duruş bozukluğu yaşayan vatandaşlarımız da varsa tesisimize bekliyoruz. Buz pateni bölgemiz ve ilimizde çok bilinen bir spor değil. Çocuklarımıza buz pateni sevdirmeye çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızı tesisimize bekliyoruz."

Veli Meral Güneş de çocuğunu buz pateni eğitiminde güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Ahmet Eren Çarık ise stres atmak için buz pateni eğitimine geldiğini aktardı.

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