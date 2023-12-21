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Güncel
AA 21.12.2023 16:47

Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
[Fotograf: AA]

Fırat Üniversitesi Kütüphanesi önünde bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde üniversitenin giriş kapısına kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Samet Babamir, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırdığını söyledi.

İsrail'in yaptığı katliamı kınadıklarını ifade eden Babamir, "İşgalciler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar, sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefi oldu." dedi.

Yürüyüşe AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm, parti üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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