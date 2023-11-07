Batman'da Türkiye Su Jeti Motosurf ve Flyboard Şampiyonası yapılacak

Şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele edecek. Sporcular, Hasankeyf Limanında özel olarak oluşturulacak flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek kupaya uzanmaya çalışacak.

Yarışlar OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, Kadınlar, Gençler, Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak.

Bilgilendirme toplantısına Vali Canalp’e belediye başkan yardımcıları Metin Gürbüz ve Ali Eraslan, Hasankeyf kaymakamı M. Ali İmrak ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke eşlik etti.

Batman Valisi Ekrem Canalp, "11 -12 Kasım, bu cumartesi- pazar günü, Batmanımızın incisi Hasankeyf ilçemizde Türkiye´deki su sporları ile ilgili 3 şampiyonluğu beraberce gerçekleştireceğiz. Bunlar su jetİ flayboard ve motosurf şampiyonluklarının finali Hasankeyf ilçemizde yapılacak. Malumlarınız, Hasankeyf ilçemiz kültürel özellikleriyle, kültür turizmi ile ön plana çıkmış bir ilçemizdir.

Şu anda barajdan sonra, yeni imkanlarla, mağaralarla, yeni turistik imkanlarla, turizmi tekrar eski haline kavuşturmaya çalışmış olduğumuz bir ilçemizdir. Bu çerçeve içerisinde. Hafta sonu yapacağımız bu sporları etkinliğiyle beraber Hasankeyf’imize kültür turizminin yanı sıra yeni boyutları da eklemek istiyoruz. Eklemek istediğimiz bu yeni boyutlardan bir tanesi de Hasankeyf´i sporları açısından Türkiye´de önemli bir merkez haline getirebilme projesidir. Bu çerçevede nasıl ki hafta sonu bu şampiyonlukların finallerini yapıyorsak, mart ayı içerisinde de ekstrem sporlarının şampiyonasını yine Hasankeyf ilçemizde yapacağız." dedi.