Batman'ın Tatlıca köyünde 26 Eylül 1998'de düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik korucuları Hasan Tan, Mehmet Nafi Kaya ve Sait Can, 9 Haziran 1998'de yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehadet şerbeti içen Cemal Erkin, 31 Temmuz 2011'de şehit edilen İzzettin Özdemir için ilçenin Beşpınar Mahallesi'ndeki şehitlikte anma programı yapıldı.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir, yakın zamanda İl Özel İdaresinin desteğiyle Beşpınar Şehitliği'nin yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir dernek olarak öncelikli hedeflerinin şehit ve şehit ailelerine sahip çıkmak olduğunu ifade ederek, "Şehitliği yapmamızdaki amaç vatanımız ve bayrağımız uğruna şehit olan kahramanlarımızın yattığı kabirlere düzen sağlamak. Çok şükür bunu gerçekleştirdik." dedi.

Beşpınar Mahallesi Muhtarı Hayrettin Tan, terör saldırısında ağabeyini kaybettiğini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. 5 şehidimiz var. Devletimiz şehitlerimizin mezarlarını yaptı. Devletimiz şehitlerine sahip çıkıyor. Şehitliğin yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehit Hasan Tan'ın oğlu Mahsum Tan da babasının şehadetinden sonra devletin her zaman yanlarında olduğunu aktardı.

Tan, "Devletimiz hiçbir zaman desteğini ve yardımını eksik etmedi. Şehitlerimizin mezarları da yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.