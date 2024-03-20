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Güncel
İHA 20.03.2024 12:40

Batman'da şiddetli yağış sele neden oldu

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli yağış kısa sürede sele neden oldu.

Batman'da şiddetli yağış sele neden oldu

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı.

Beklenen yağış, Batman'ın Sason ilçesinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun gök gürültüsü ile birlikte etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle birçok cadde ve sokak adeta dere yatağına döndü. Oluşan sel nedeniyle ilçede her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken, bazı vatandaşların yolda yürümekte güçlük çektiği görüldü.

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