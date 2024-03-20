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Güncel
İHA 20.03.2024 12:08

Kars’ta metruk binalar tek tek yıkılıyor

Kars’ta metruk binalar tek tek yıkılıyor. Kars Belediye Başkanlığı kentte bulunan ve kullanılmayan metruk binaların yıkımlarını sürdürüyor.

Kars’ta metruk binalar tek tek yıkılıyor

Vatandaşların can ve mal güvenliği tehdit eden, kötü görünüme sebep olan metruk binalar iş makineleriyle yıkılırken, binaların molozları ise kamyonlar taşınıyor.

Belediye ekiplerince yıkımı yapılan metruk binaların bir kısmı ise yeşil alan olarak kullanılıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi ‘nde yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılara yönelik yıkım ve temizleme çalışmalarımız aralıksız devam edeceği bildirildi.

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