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Güncel
AA 20.03.2024 12:33

Çekerek'te ilkokulda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Akbay İlkokulu'nda öğrenciler arası akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Çekerek'te ilkokulda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Okulun salonundaki turnuva hakkında bilgi veren okul müdürü Yaşar Altan, öğrencilerin strateji ve zeka becerilerini geliştirmek amacıyla akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Altan, bu tür etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek, "Akıl ve zeka oyunları, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirirken aynı zamanda eğlenceli ve interaktif öğrenme ortamı sunuyor. Turnuvada dereceye giren öğrencilerim okullar arası ilçe turnuvasında okulumuzu temsil edecek. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize ve destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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