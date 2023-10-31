Batman'da jandarmadan Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinliğe farklı okullardan katılan öğrenciler yerli ve milli silahların tanıtıldığı stantları gezdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın öğrencilerle tek tek ilgilendi, onlarla görüştü.

Etkinlikte öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi.

Öğrencilerden Burak Tufan, stantları gezdiğini, milli ve yerli silahları gördüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Tayfun Eksin ise okul olarak etkinliğe katıldıklarını anlatarak, teknolojik malzemelerin kendilerini gururlandırdığını söyledi.