Batman'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları tespit edilen Z.G. ve S.G. isimli kadınlar takibe alındı.

Fatih Mahallesi'nde kurulan semt pazarında hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları sırada suçüstü yakalanan kadınlar ekiplerce gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Z.G'nin 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, S.G'nin ise hırsızlık suçlarından 2 arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Z.G. ve S.G. tutuklandı.