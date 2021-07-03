Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 05:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da cuma namazı sonrası vatandaşlar aşılandı
[Fotoğraf: AA]
Batman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri cuma namazı sonrası 7 camide vatandaşlara Covid-19 aşısı yaptı.
Batman Ulu Cami, Bahçelievler, Çamlıtepe, Hüsnü Genç, Selahaddin Eyyübi, Yıldız ve Korkut Özal Camilerinde sağlık ekipleri cuma namazından çıkan vatandaşlara Covid-19 aşısı uyguladı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, kentin dört bir yanında aşılama çalışması sürdürdüklerini belirterek, salgının sona ermesi için her yerde aşılama çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.
Vatandaşlardan Basri Can da herkesi aşı olmaya davet ederek, sağlık ekiplerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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