Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da aracın çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında, anne ve bebeği yaralandı.
Yakup Tacir yönetimindeki 01 CRR 68 plakalı hafif ticari araç, Batman-Siirt kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Enise Çalışçı ve 1 yaşındaki bebeği Serra'ya çarptı.
Yaralanan anne ve bebeği 122 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Batman
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