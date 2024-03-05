Batman'da 500 çocuk sünnet edildi

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen sünnet töreninde, çocuklara çeşitli hediyeler verildi, palyaço gösterileriyle çocuklar eğlendirdi.

Törene katılan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bütün bu çalışmaları devletin imkanlarını milletin hizmetine sunan bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu anlayış doğrultusunda toplu sünnet şöleni gerçekleştirdiklerini dile getiren Canalp, "Evlatlarımızın toplu sünnet şöleninde sizlerle beraberiz. Allah hepsi için hayırlı ve mübarek eylesin." dedi.