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Güncel
AA 01.12.2023 17:14

Batman'da 5 körüklü şehir içi otobüsün teslim töreni yapıldı

Batman Belediyesince alınan 5 körüklü şehir içi otobüs için teslim töreni yapıldı.

Batman'da 5 körüklü şehir içi otobüsün teslim töreni yapıldı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde düzenlenen törende, tek amaçlarının Batman'a ve Batmanlılara hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Canalp, "Bugün otobüslerimizi teslim almak için tören yapıyoruz. Yaptığımız atılım, hizmet coşkusu her alanda kendini net şekilde gösteriyor" dedi.

Görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetleri katladığını dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"2016'da Batman Belediyesi'nin 35 otobüsü vardı ancak bu sayı 87'ye yükseldi. Günlük taşıma kapasitesi 21 bin idi, bugün 52 bin 500'e çıktı. Ayrıca görevlendirme yapılan belediyeler yüzde 87 daha fazla altyapıya yatırım yapmış"

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