Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 232,5 kilogram esrar, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.