Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da 232,5 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Batman'da düzenlenen operasyonda 232,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 232,5 kilogram esrar, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 14:14
- 14:14
- 14:05
- 13:56
- 13:51
Sıradaki Haber
Munzur Vadisi'nde yasan keçileri görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz