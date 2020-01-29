Sağlık Bakanlığınca Batman'a tahsis edilen 7 ambulans, düzenlenen törenle teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğündeki törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, sağlık hizmetlerindeki başarıya dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Elazığ depreminde ilk görevlendirme yapıldıktan sonra en hızlı şekilde Elazığ’da olay yerine ulaşan ve orada çok büyük hizmetleri yerine getiren UMKE ekiplerini de kutluyorum."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, 7 ambulansın tahsis edildiğini belirterek, "Böylece ilimizde Acil Yardım Ambulans sayısı 41'e çıktı" dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan da katıldı.