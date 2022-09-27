Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı
Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 zanlıyı tespit etti.
Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:41
- 17:37
- 17:47
- 17:31
- 17:22
Sıradaki Haber
Baskil'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz