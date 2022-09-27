Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı
[Fotograf: AA]
Siirt'te cami, hastane ve trafik ışıklarında dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine cami ve hastane önü ile trafik ışıkları ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerce vatandaşların manevi duygularını istismar ettiği belirlenen bazı kişiler Zabıta Müdürlüğüne götürülürken, yapılan üst aramasında bulunan 134 liraya el konuldu, 2 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.
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