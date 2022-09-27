Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine cami ve hastane önü ile trafik ışıkları ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce vatandaşların manevi duygularını istismar ettiği belirlenen bazı kişiler Zabıta Müdürlüğüne götürülürken, yapılan üst aramasında bulunan 134 liraya el konuldu, 2 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.